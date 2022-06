Opvang Zeeland krijgt asielzoekers vanuit Loon op Zand

Meer dan 55.000 kaarten besteld voor Lievekamp: vooral Van der Laan, Woe en Bende van Oss gewild

OSS - Voor het nieuwe seizoen van de Lievekamp zijn in de voorverkoop al meer dan 55.000 kaarten besteld. Dat is tien procent meer dan vorig seizoen. Oss lijkt vooral warm te lopen voor de voorstelling van grappenmakers Niels van der Laan en Jeroen Woe. Net als voor de lokale productie over de Bende van Oss.

20 juni