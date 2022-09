Oss bezig om verkeersoverlast op Het Woud Oss tegen te gaan: ‘Aanvraag flitspaal in voorbereiding’

Verwarde man (30) vernielde onder invloed van drugs auto’s en mishandel­de een vrouw in Oss

DEN BOSCH/OSS - Een verwarde man uit Tiel (30) struinde op 12 augustus door de Singel 1940/1945 in Oss. De man droeg een zwembroek en had een fiets in zijn hand. Terwijl hij op en neer door de straat liep, vernielde hij auto’s en mishandelde hij een voorbijgangster. De verdachte moest dinsdag voorkomen bij de politierechter in Den Bosch. Hij kwam niet opdagen.

