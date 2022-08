Oss en afval in de jaren 40: pas wanneer de ratel klonk, mocht het vuilnis naar buiten

Jo Peters wijdt in december 1946 een tweeledige prent aan een nieuwe aanpak van de gemeente Oss. In het eerste plaatje is het een bende op straat, waar kinderen in een afvalbak spelen en een kat vuilnisbakken omver trekt. In het tweede plaatje is de straat keurig netjes, want het vuilnis wordt pas buiten gezet als daartoe het signaal is gegeven.