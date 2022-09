Oss kan na dertig jaar weer échte bluesstad worden met Engel Blues

IN MEMORIAM Oud-kastelein bleef de ‘Papa Blues’ van Oss

OSS - In de laatste winterweken smeedde Will Klamer alvast aan een plan voor zijn 75e verjaardag, aankomende zomer. Een feest in een café met enkele optredende bands had hij in gedachten. De Osse band C Jays moest komen spelen, maar ook Clemens van de Ven en Bertus Borgers. Eigenlijk een klein bluesfestivalletje dus.

17 juni