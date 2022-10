Oss komt met speciaal crisisteam om clubs en dorpshuizen te helpen met energierekening

OSS - Oss richt een speciaal crisisteam op dat cultuurinstellingen, sportclubs en dorpshuizen moet helpen bij de torenhoge energieprijzen. Via een nieuw mailadres kunnen maatschappelijke voorzieningen in nood bij de gemeente aankloppen voor hulp.

Tot nu toe zijn er aan de Raadhuislaan geen signalen bekend van clubs of verenigingen die in acute financiële nood zitten. Maar toch proeft Oss her en der dat besturen zich grote zorgen maken over de stijgende energierekening. Alleen al bij dorpshuis de Berchplaets in Berghem verwachten ze bijvoorbeeld dat de rekening dit jaar met 30.000 euro omhoog gaat.

Daarom richt Oss nu een crisisteam op, net zoals het dat deed in de coronacrisis. En net als toen is het belangrijkste doel het beschermen van de ‘vitale maatschappelijke structuur’ in de gemeente. Oss kan nu nog niet zeggen hoe de hulp er precies uit gaan zien. Dat is namelijk ook sterk afhankelijk van de steun die er vanuit de landelijke overheid komt, schrijft wethouder Frank den Brok in reactie op vragen van D66.

Hoe dan ook wil de gemeente maatwerk leveren. Dat kan zijn in de vorm van huurcompensatie, leningen, het opschorten van een aflossingsverplichting of een extra subsidie. In de volgende programmabegroting legt Oss aan de gemeenteraad voor uit welk potje de maatregelen betaald kunnen worden.