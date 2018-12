Oss kondigt ‘noodtoestand’ af in Schadewijk: politie mag iedereen aanhouden en fouilleren

Bewoners van de Schadewijk zijn met een brief van burgemeester Wobine Buijs op de hoogte gebracht van het opmerkelijke besluit, dat zich nog het best laat omschrijven als een noodtoestand light. In het schrijven noemt ze twee recente incidenten in de buurt als directe aanleiding. Dat zijn de steekpartij bij het Cruyff Court aan de Leeuwerikstraat en het naar binnen gooien van zwaar vuurwerk bij een woning aan de Zwaluwstraat. Bij dat laatste incident ontstond een fikse brand.

De volksbuurt werd in het verleden regelmatig geplaagd door groepen hangjongeren. Die staken vuurwerk af, mishandelden een boa en verpestten evenementen als Winterland. De laatste maanden leek het juist rustiger in de Schadewijk. Maar volgens de burgemeester wijst alles erop dat de raddraaiers deze winter weer gaan toeslaan. ,,Het is een zwaar middel, maar het geeft een heel duidelijk signaal af. Die overlast, ik wil het gewoon niet meer hebben in mijn stad. Iedereen moet veilig over straat kunnen.”