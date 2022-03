Oss leert scholieren over eigen kwalijke rol tijdens de oorlog én Joodse gemeenschap in de stad

Met zijn achterhuis aan de Maas redde Frans Wijnakker zeker tien levens, nu dreigt het vergeten te worden

DIEDEN - Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbergen Frans en Mien Wijnakker wel tien Joodse onderduikers in hun pastorie. Ver weg in het kleine Dieden vinden zij een veilige haven waar geen Duitser ze gevonden krijgt. Maar door de grote afstand tot de bewoonde wereld - en wrang genoeg misschien ook wel door de goede afloop - is hun ongelofelijke verhaal nu bijna vergeten. Een nieuw boek moet dat voorkomen.

