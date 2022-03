Oss schuift overlast houtrook door naar volgend gemeentebestuur

Warm onthaal geeft nieuwe rector Cathelijne Beekmans energie: ‘Het Maasland­col­le­ge is echt een mooie school’

OSS - Verhip ja, ze is terug in Brabant, waar haar roots liggen. Ze besefte het pas toen ze iemand dialect hoorde spreken in Oss. Cathelijne Beekmans wisselde recent het Citadel College in het Gelderse Lent in voor het Maaslandcollege.

29 maart