Oss vangt in allerijl 80 asielzoekers op uit overvol Ter Apel

OSS - Oss vangt tachtig asielzoekers op uit het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel. De eerste mensen zijn vandaag in Oss aangekomen, bevestigt een woordvoerster van de gemeente. Zij verblijven in het oude Belastingkantoor, waar momenteel ook Oekraïners worden opgevangen die gevlucht zijn voor de oorlog.

Waarschijnlijk worden niet alle tachtig asielzoekers uit Ter Apel in het omgebouwde Belastingkantoor ondergebracht. Dat kantoor was in eerste instantie gereed gemaakt voor de opvang van 140 Oekraïners. ,,We kunnen er morgen pas meer over zeggen”, zegt een gemeentewoordvoerster. De gemeente wil dan pas meer vertellen over eventuele andere opvanglocaties en voor hoelang deze opvang met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is afgesproken.

De noodopvang is in grote haast geregeld. De tenten bij aanmeldcentrum Ter Apel worden morgen afgebroken, maar voor zo’n driehonderd asielzoekers had het COA tot vanmiddag nog geen nieuwe plek gevonden.

Naast Oss hebben Amsterdam en Nijmegen aangeboden asielzoekers op te vangen. In Nijmegen verblijven honderd asielzoekers in de Jan Massinkhal aan de rand van het Goffertpark. In Amsterdam komen 180 mensen uit Ter Apel een plek in een hotel in Amsterdam-Zuid waar ook Oekraïners worden opgevangen.

Het COA was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.