Oss wil met kusposter acceptatie op scholen vergroten: ‘De vorige keer werden ze kapotgescheurd’

OSS - Het COC start deze Coming Out Day met een nieuwe campagne in Oss. In de gangen van het TBL, Mondriaan College en Koning Willem I staat op grote posters dat iederéén mag zoenen. Want op het gebied van acceptatie is nog een wereld te winnen, weten leerlingen.