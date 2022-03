Oss wil nog dit jaar werk maken van doortrekken fietspad langs Maas bij Lithoijen

Column Een bandiet als lijsttrek­ker en onverklaar­ba­re foto's: succes met stemmen

Als het kon, zou ik u adviseren om op Jack van Lieshout te stemmen, de Osse centrummanager die zich al zo lang als ik me kan herinneren inzet voor de stad. Onvermoeibaar verzint hij plannen om de stad op te fleuren. Nu heeft hij een Promenade bedacht, en nee, een met bloemetjes begroeide boog in de Heuvelstraat is niet het antwoord op al onze problemen, maar fleurig is het wél. En de wil om de dingen altijd maar een beetje mooier te willen maken, is goud waard.

13 maart