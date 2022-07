Oss ziet ondanks beroering in de buurt niets in behoud speeltuintje Megen

Wethouder erkent ‘chaotische’ taferelen rond bouwput Walkwar­tier in Oss

OSS - Het is chaos troef rond de bouwput van het Walkwartier in Oss, dat ziet ook de nieuwe wethouder centrumzaken Dolf Warris. Fietsers rijden massaal door het voetgangersgebied en negeren een fietsverbod in de Carmelietenstraat.

7 juli