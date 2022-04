Osse BioConnection hengelt nieuwe investeerder binnen om verder te groeien

Gimv investeert samen met de huidige aandeelhouders Pharming Group, Mibiton en het management in het bedrijf om de verdere groei te realiseren. Welk bedrag de investeerders in BioConnection steken, wordt niet bekend gemaakt. De Brabantse Ontwikkeling Maatschappij (BOM), die bij de start van het bedrijf aandelen verwierf in BioConnection, heeft deze inmiddels verkocht. Ook het aandelenbelang van Pharming, dat in 2019 vier miljoen investeerde, is teruggeschroefd maar behoudt nog ruim twintig procent in bezit.