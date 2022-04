Osse clubs gaan opnieuw zelf verkeersregelaars opleiden

Bij grootschalige evenementen zijn verkeersregelaars onmisbaar voor de veiligheid van deelnemers en toeschouwers. Om als vrijwilliger bij een groot evenement het verkeer in goede banen te mogen leiden, volstaat in de meeste gevallen een (verplichte) online cursus. Maar op plaatsen met drukke kruisende verkeersstromen, of bij hogere snelheden zijn getrainde en ervaren verkeersregelaars nodig. Tot dit type verkeersregelaar leidt de betreffende cursus op.

,,We hebben al vijf aanmeldingen, maar hopen op nog meer”, aldus Paul van den Heuvel van De Maasdijk. “Vorig jaar zijn de eerste mensen opgeleid en hebben we die in kunnen zetten bij de City Run. Deze cursus wordt alleen maar belangrijker omdat weer meer evenementen doorgaan. Komende vrijdag bij de Biescamploop in Geffen maken we ook gebruik van de nieuwe lichting verkeersregelaars.”