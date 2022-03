Na carnaval komt verkie­zings­koorts: Osse partijen in één week vier keer in debat

OSS - Zodra carnaval voorbij is, begint het warmdraaien voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oss pas écht. In de week na de voorjaarsvakantie gaan de partijen op liefst vier van de vijf dagen met elkaar of met het publiek in debat.

28 februari