Osse partijen zetten wethouder Warris mes op de keel over ruimere kermis

De Osse kermis vindt pas volgend jaar augustus plaats, maar de gemeente moet de verpachting dit jaar al in gang zetten. Daarbij willen kermisexploitanten weten welke voorwaarden er gelden. Wat Beter Oss, VDG en SP betreft moet er meer ruimte komen, door ook de Hooghuisstraat en een parkeerterrein aan de Oostwal te betrekken bij het kermisterrein. Dit ter compensatie van De Wal, waar komend jaar nog gebouwd wordt aan het Walkwartier. Ook willen de drie partijen de eindtijd voor attracties terug naar 0.00 uur. Agelopen jaar was dat vervroegd naar 23.00 uur.

Onderzoek toekomst kermis

Volgens Joop van Orsouw (Beter Oss) zijn de aanpassingen nodig om de Osse kermis aantrekkelijk te houden voor exploitanten en bezoekers. Met kortere draaitijden en minder attracties dreigt het evenement minder in trek te raken. Hij stelde daarom in september de vraag aan Warris of de gemeenteraad hierover nog aan het woord komt, voordat de nieuwe aanbesteding de deur uitging. De wethouder zei dat toe. Hij wachtte alleen nog op een rapport van bureau Respons, dat onderzoek deed naar de toekomst van de Osse kermis. Dat rapport zou in oktober klaar zijn. Daarna kon iedereen er kennis van nemen en was er nog voldoende rijd voor debat in de raad.