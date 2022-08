Osse REV’IT! neemt branchegenoot in Italië over

Vircos, gevestigd in Sandrigo op ongeveer een uur van Venetië, is een Italiaans maakbedrijf dat op hoog niveau racepakken produceert. Het bedrijf biedt voor REV’IT! grote kans om meer professionele motorcoureurs van pakken te voorzien en de sponsoractiviteiten - onder meer in de wereldkampioenschappen - flink uit te breiden. Ook kunnen de beide bedrijven flink van elkaar profiteren op het vlak van het verbeteren en innoveren van racepakken.

Nieuw bedrijfspand

REV’IT verkoopt in meer dan zeventig landen wereldwijd motorkleding, handschoenen, laarzen en aanverwante producten. In 2020 betrok het bedrijf een nieuw bedrijfspand aan de snelweg A59 op bedrijventerrein Vorstengrafdonk. Als gevolg van flinke groei en de overname van Vircos verwacht REV’IT! dit jaar op een gezamenlijke omzet van ruim 85 miljoen euro uit te komen.

Volgens Ivan Vos, directeur-eigenaar van REV’IT!, is Vircos actief op het hoogste niveau. Beide bedrijven werken al sinds 2007 vrij nauw samen. De oud-eigenaar Aldo de Agnoi is inmiddels 72 jaar en vond het hoog tijd voor nieuwe stappen. Hij had geen opvolgers. Vos: ,,We kennen elkaar heel goed. Het is een echt familiebedrijf. De Agnoi wilde het bedrijf in goede handen achterlaten.”

Volledig scherm Ivan Vos in het nieuwe pand van REV’IT! op industrieterrein Vorstengrafdonk in Oss. © Archieffoto Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

De overname heeft geen gevolgen voor de huidige 27 mensen die bij Vircos werkzaam zijn. En evenmin voor de 117 mensen die bij REV’IT! werkzaam zijn. Vos: ,,We groeien nog steeds hard. Dit jaar een omzetgroei van 40 procent. Vandaar dat we ook zo’n 25 vacatures hebben.” De vacatures betreffen allerhande functies. Naast de vaste medewerker beschikt REV’IT! ook tevens over zo’n 35 verkoopagenten die op commissiebasis in heel Europa race-producten verkopen.

Verdere groei

Ook in Italië verwacht Vos, in Oss ondernemer van het jaar in 2017, verdere groei, vooral als gevolg van de toenemende vraag naar race-overalls wereldwijd. Ook gaat het Italiaanse bedrijf verhuizen en heeft het flinke uitbreidingsplannen. Zowel de productnamen REV’IT! als Vircos zullen blijven bestaan. Vircos gaat overigens wel racepakken voor andere merken produceren.