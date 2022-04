Osse riool krijgt weer tijdelijke by-pass; rioolwater via omweg naar Oijen

Ook al was het niet hun eerste voorkeur, CDA en Lokaal gaan kijken of ze met D66 kunnen regeren in Bernheze

HEESCH - Was er donderdagvond nog veel verbazing in Bernheze over het advies van informateur Pierre Bos aan Lokaal en CDA om met D66 in zee te gaan, een dag later begrijpen die twee zijn advies ook wel. ,,Mede door dit advies gaan we nu breder kijken.”

