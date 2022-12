Osse wetenschapper die link legde tussen vleermuizen, death metal en Mariah Carey wordt hoogleraar

Oud-huis­arts Van der Giessen uit Heesch overleden: ‘Heer van stand in meest positieve zin van het woord’

HEESCH -Oud-huisarts René van der Giessen is afgelopen donderdag op 94-jarige leeftijd in zijn woonplaats Heesch overleden. Ruim 35 jaar stond hij dag en nacht klaar voor zijn patiënten en legde de eerste fundamenten voor de hedendaagse huisartsenzorg in het dorp.

12 december