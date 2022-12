Osse wethouder ziet monument voor gastarbeider niet zitten

Van den Bergh (CDA) reageert op schriftelijke vragen van D66 over de mogelijkheden voor een monument ter ere van de eerste generatie arbeidsmigranten die met name in de jaren 60 en 70 naar Oss kwamen om te werken in de industrie. D66-fractieleider Bekir Atman is zelf een kleinzoon van een gastarbeider. Volgens hem is het belangrijk dat er een eerbetoon komt aan deze groep, die een groot aandeel had in de economische groei van Oss.