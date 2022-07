Ossenaar (33) zonder rijbewijs ramde onder invloed van cannabis en cocaïne borden bij afrit A59

Waterspel­len populair bij zeskamp in Ve­ghel-Zuid

VEGHEL – Met klinkende namen als ‘De Lamknatsers’, ‘Bezopen Bende’, Zooitje van het Zuid en ‘The Fast and the Gorgeous’ betraden negen teams zaterdag het strijdtoneel van de jaarlijkse zeskamp in Veghel-Zuid. Als vanouds waren de waterspellen en de stormbaan in trek. Zondag is het de beurt aan de kinderen. Ook zij brengen negen teams op de been.

26 juni