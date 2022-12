Ossenaar (42) zonder rijbewijs rijdt door rood en blijkt onder invloed van alcohol en drugs

Humor als drager van het dialect en de volksaard: zijn Osse ‘vertelsel­kes’ zullen Jan Ulijn overleven

OSS - Dertien jaar lang zorgde Jan Ulijn voor een vrolijke noot in het parochieblad van Sint Willibrordus. Zijn ‘Vertelselkes’ in plat Ossisch zijn nu gebundeld in een handzaam boek. ,,Als je het hardop leest, hoor je wat er staat.”

