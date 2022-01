Ossenaar startte cocaïnehandel na huurverhoging, nu dreigt celstraf voor aanstaande vader: ‘Hoe moet ik dan kind opvoeden?

DEN BOSCH/OSS - Cocaïnedealer Paul G. (32) was begin 2020 bang dat hij zijn Osse woning zou verliezen. ,,Ik had het al niet breed en toen kwam die huurverhoging”, vertelde de Ossenaar tegen de rechtbank in Den Bosch. Opeens was zijn huis te prijzig voor huursubsidie. ,,Ik ben een man van over de 30. Ik wilde niet bij mijn moeder aankloppen voor hulp.”