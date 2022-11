Oud-wethouder Joop van Orsouw ziet zijn Beter Oss uit elkaar vallen: ‘In zijn lompigheid is hij nu te ver gegaan’

Lithse Kerststal­len­rou­te langs route van de Elfstegen­tocht

LITH - Een gezellige, sfeervolle wandeltocht langs zeker vijftig kerststallen in alle soorten, maten en uitvoeringen. Op zaterdag 17 december houdt de Wandel3daagse Lith de eerste Kerststallenroute. De wandelroute van 4,7 kilometer volgt die van Elfstegentocht, die al drie keer gelopen is in Lith.

16 november