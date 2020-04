Overleden fietser in Oss is 18-jarige man uit Nistelrode

Column Súperhandig; opeens wás er al een vesting­muur

18 april COLUMN - Het is natuurlijk hilarisch dat er, juist nu, een vestingmuur gevonden is in Ravenstein. Die wilden ze namelijk gaan namaken, omdat het er cool uitziet, en lekker is om over te wandelen. Kost veel geld, maar ze gingen toch aan het werk, dus hoppakee.