Paar honderd supporters bij open dag TOP Oss: ‘Dit seizoen? Nou, twee keer winnen van FC Den Bosch’

Tuurlijk is deze kleinzoon kei-trots op z’n splinternieuwe outfitje. Heeft-ie meteen ook maar aangetrokken, lacht opa Addie van de Liefvoort (63). Dayvean van acht showt op ‘A3’ dan ook graag dit net verworven uitshirtje van TOP Oss. Van de club die hij als jonge Australiër - op vakantie bij opa en oma - alleen maar kent van grootvaders verhalen en die van z’n pa Zaydun die deze zaterdagmiddag ook in het Frans Heesen Stadion zit. ,,Ja, Dayvean is wel in Oss geboren maar woont inmiddels al heel wat jaren Down Under”, vult opa Addie aan en vertelt dat kleinzoonlief daar ook voetbalt. ,,Maar de competities zijn er niet te vergelijken met de onze.”