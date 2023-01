Pastoor zou kerkkoor hebben opgedoekt vanwege ‘bedenkelijk niveau’ en krijgt daarvoor Hisse Misser, maar ‘zo is het niet gegaan’

Stille Getuigen De koning op bezoek in vreselijk Ravenstein en ‘het aardige dorp’ Megen

MEGEN - De minderbroeders franciscanen in Megen verkopen replica’s van een middeleeuws Driekoningen-insigne voor een goed doel. Niemand is daar wantrouwig over, want het goede doel is onbesproken en de Megense paters al helemaal. Maar ooit maakte iemand lelijk misbruik van de goede naam van deze kloosterorde uit het ‘Assisi aan de Maas’.

9 januari