Penningmeester scoutingclub sluist 13.000 euro weg; wijkstichting vierde er feest van en zelf keek hij Netflix

Leegstand in Oss neemt explosief af: 'Gemeente Arnhem heeft al gebeld hoe we dat hier voor elkaar krijgen’

OSS - Nergens liep de winkelleegstand in 2021 zo hard terug als in Oss. Door nieuwe ondernemers, maar vooral door nieuwe bewoners. Het is de erkenning voor een aanpak die inmiddels in het hele land navolging krijgt.

11 januari