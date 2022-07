Penny Klamer zet met Muze Misse punt achter periode van rouw en tegenslag: ‘We gaan feesten!’

Dingen uit handen geven, dat is iets waar Penny Klamer niet zo goed in is. ,,Ik mag me er niet meer mee bemoeien", wijst ze naar de werkploeg die hekken plaatst rond het Jan Cunenpark in Oss. Maar stiekem houdt ze toch een oogje in het zeil en regelt ze de lunch voor de sjouwers van Werkkracht.