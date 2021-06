Peter Hovens (63) had ‘geen schijn van kans’: 16 jaar cel geëist voor ombrengen Ossenaar

,,De belangeloze zorg voor een ander is Peter Hovens noodlottig geworden.” Deze conclusie trekt officier van justitie Erna Vrijhoeven na het voordragen van haar requisitoir voor de rechtbank Oost-Brabant. Hovens bekommerde zich tien jaar lang over de hulpbehoevende Asia Z. Hij bood haar onderdak, voedde en verzorgde haar tot haar dood door een maagbloeding in 2017. Haar broer Grzegoz zag dat anders. In zijn door alcohol aangetaste geest was Hovens verantwoordelijk voor het zware leven en de uiteindelijke dood van zijn zus. Dat was de reden om hem op 22 februari 2019 op te zoeken.