Peter R. de Vries over dood Arie den Dekker: ‘Niemand gaat hier verantwoordelijkheid voor nemen’

De Ossenaar stak zichzelf maandagochtend in brand voor de deur van het gemeentehuis in Oss. In het ziekenhuis bezweek hij later aan zijn verwondingen. Den Dekker legde in juni 2018 een getuigenis af over de liquidatie op Peter Netten in Oss. Nadat er, mogelijk uit wraak, een brandbom bij hem naar binnen werd gegooid, kwam hij in een getuigenbeschermingsprogramma terecht. Dat werd in april vorig jaar abrupt beïndigd, waarna Den Dekker op straat belandde.