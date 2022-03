Peter rijdt met volle trucks naar Oekraïense grens: ‘Handen uit de mouwen’

Stille Getuigen Osse politie trof ook na grondig zoeken geen ‘asociale’ criminelen aan

OSS - Tijdens de van bovenaf opgelegde jacht op ‘asociale elementen’ in de zomer van 1943, werden twaalf Osse ‘beroepsinbrekers’ op transport gesteld naar concentratiekamp Erika in Ommen. Eerst drie, daarna negen. Grote boeven waren het niet. Meestal waren ze betrapt op het verhandelen van distributiebonnen. Maar in Oss moesten toch meer te halen zijn, oordeelde de NSB-locoburgemeester mr. J. Pulles.

