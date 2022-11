Petitie naar directie: vakbonden hopen op beter bod van Organon

Die waarschuwing doet Paul Smink, onderhandelaar van het FNV, aan de directie van Organon. De petitie met die oproep gaat naar de directie van het bedrijf, waar in Oss ruim 800 mensen werken. Maar ook naar alle 1200 medewerkers van Organon Nederland. Smink: ,,De directie moet weten dat het ons echt serieus is en met de petitie willen we alle medewerkers informeren en op de hoogte stellen. Dus ook de niet FNV-leden.”

De petitie is de volgende stap in het cao-conflict tussen de Organon-directie en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en VHP2. De vakbonden hadden de directie aanvankelijk tot vorige week vrijdag een ultimatum gesteld, dat uitgesteld werd tot afgelopen maandag. ,,Enige beweging zit er bij de directie niet in. Inmiddels lijken we compleet uitonderhandeld. En gaan we nu stapsgewijs de druk verder opvoeren", stelt Smink. Het eindbod van de directie is door de leden van de drie vakbonden massaal afgewezen.

Hopen op serieuze zet

De vakbondsbestuurder sluit stiptheidsacties en werkonderbrekingen op korte termijn allerminst uit wanneer er geen beter bod komt. Smink: ,,En ook met een eventuele staking houden we terdege rekening. Maar dat is vooralsnog stap-2. We hopen dat de directie een serieuze zet doet.” Volgens de vakbondsman heeft Organon wederom een goed kwartaal achter de rug en zijn er goede winstcijfers geboekt. ,,De ruimte is er zeker, maar de directie is nogal halsstarrig.”

De bond eist namens medewerkers van Organon onder meer een eenmalige salarisverhoging van 1200 euro per werknemer. Daarnaast wil ze een ‘serieuze’ automatische prijscompensatie en een regeling voor vervroegde uittreding. De directie van Organon wilde tot nu toe niet verder gaan dan een eenmalige salarisverhoging van 1000 euro, plus 4,5 procent salarisverhoging en aanvullende regelingen om bijvoorbeeld eerder met werken te stoppen voor ploegenmedewerkers.