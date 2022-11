Petitie naar directie: vakbonden voeren druk op Organon verder op

Vrijspraak voor bejaarde Lithoij­enaar, geen bewijs dat verdachte (89) wist van 6,9 miljoen sigaretten in loods

DEN BOSCH/LITHOIJEN - De 89-jarige Lithoijenaar, in wiens pand in 2018 bijna 7 miljoen illegale sigaretten werden aangetroffen, is door het gerechtshof vrijgesproken. Er was geen bewijs dat de man kon weten dat er goederen zonder accijnzen in zijn loods lagen opgeslagen.

9 november