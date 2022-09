Pierre (62) krijgt Gouden Buur Award: ‘Niet meer dan normaal om voor mekaar klaar te staan’

Ties Coolen contro­leert of er in China veilig en goed wordt gewerkt: ‘Wel gek om daar nu niet te zijn’

SCHAIJK/DEN BOSCH - Veilig producten importeren uit China is voor bedrijven ingewikkelder en risicovoller dan het lijkt. Daar springt Ties Coolen handig op in met zijn bedrijf Coolen China & Quality Control. ,,Dat is een leuk spel om te spelen.’’

