Piet (1946-2022) ‘redde’ meer dan zestig jongeren, maar bleef zichzelf altijd diezelfde vraag stellen

Clive van snackbar ’t Stuupke gooit weer lekker frikandel­len in het vet na winnen rechtszaak: ‘Ik ging er bijna aan onderdoor’

HEESCH - Clive Paesch (53) bakt weer friet en frikandellen in cafetaria ’t Stuupke in Heesch. Drie maanden kon hij zijn eigen zaak niet in omdat de verhuurder het slot op de deur had vervangen. Zonder waarschuwing.

2 december