Plukverbod paddenstoelen: ‘Met vuilniszakken vol komen ze het bos uit’

Zorg die gaat over wat men juist nog wél kan, is te vinden in het T-Huiz

OSS - Zowel studenten in de zorg als ouderen die zelfstandig willen blijven; iedereen kan in het Osse T-Huiz zien hoe technologie de moderne zorg helpt. Met een ‘orthomate’, pillendispenser of gewoon een knalrode vork.

1 november