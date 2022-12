Politie doorzoekt huis, maar hoort slachtoffer ontucht (14) in lade onder bed niet

Schimmen­spel, sfeervol vuur en wat lekkers op overdekte kerstmarkt in Megen

MEGEN - Megen heeft met zijn kinderkopjes en oude huizen op een koude winteravond sowieso al iets feeërieks. Maar een fiks aantal uit de kluiten gewassen, met hout gestookte vuurkorven benadrukten vrijdagavond die sprookjesachtige sfeer nog eens. Het traditionele Kerst op de Keien werd in het maasstadje gevierd in en om gemeenschapshuis Acropolis en in de kerk van het tegenover gelegen franciscanenklooster.

