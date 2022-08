@Politie_Frans heeft 180.000 volgers op TikTok: ‘We moeten op straat zijn, maar óók online’

Een dansende agent zal hij nooit worden, bezweert Frans Luijten. Maar er is hem er veel aan gelegen om de politie de onlinewereld van social media in te loodsen. ,,‘Kun je eigenlijk streamen met de meldkamer, als er ingebroken wordt?’, vragen ze me. ‘Wát?! Kun je niet eens áppen met de politie?’” Luijten moet lachen als hij denkt aan de verbazing bij de jeugd over het feit dat je de politie ouderwets moet béllen als er iets aan de hand is.