Politiebureau Oss even ontruimd na valse bommelding

O.S.S.’20 zoekt 50-plus­sers die willen voetballen bij de Oldstars

2 juli OSS - Met ingang van het seizoen 2021-2022 start s.v. O.S.S.’20 met de Oldstars. De Oldstars is speciaal opgezet voor mannen én vrouwen van 50 jaar of ouder die graag een potje voetballen. Er wordt wekelijks getraind op Sportpark de Rusheuvel. Na de training is er tijd voor een praatje en drankje in het clubhuis.