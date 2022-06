Politiek wil dat Oss alsnog meebetaalt aan klooster in Megen: ‘Dit is een unieke situatie’

Zelfs bij Gasunie willen ze best van het aardgas af, blijkt op zeldzame open dag in Ravenstein

RAVENSTEIN - Van de oorlog in Oekraïne tot de energietransitie dicht bij huis. Zelden ging het zoveel over aardgas als nu. Niet gek dus dat de open dag van Gasunie in Ravenstein zaterdag door wel zevenhonderd mensen werd bezocht.

