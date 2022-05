Pontjesdagen minder in trek dan vorig jaar; weer is een spelbepalende factor. Misschien later in jaar?

MEGEN/MACHAREN/MAASBOMMEL/APPELTERN - Twee dagen ponthoppen tegen gereduceerd tarief, dat was weer mogelijk tijdens de tweede editie van de Pontjesdagen. Het animo was beduidend minder dan vorig jaar. ‘Het weer is een spelbepalende factor’.

Echt storm loopt het zaterdag nog niet met mensen die gebruik maken van het aanbod om voor slechts vijftig cent door een van de veerpontjes te worden overgezet. Dat bemerkt ook Koen Smolders, veerman van het pont Megen-Maasbommel, het kleinste pont dat Stichting Maasveren in de vaart heeft. ,,Waar het aan ligt? Misschien speelt het weer een negatieve rol, op tweede paasdag met wel prachtig weer was het superdruk en hebben we honderden fietsers overgezet en nu maar ruim honderd tijdens mijn dienst."

Geen flauw benul

Hij vervolgt: ,,Nu zijn de Pontjesdagen ook eerder in het seizoen dan vorig jaar toen het begin juli was. Ook opvallend is het dat veel mensen geen flauw benul hebben dat het evenement dit weekend is, ik heb het al diverse keren uitgelegd als men verbaasd reageert op de lage prijs.”

Zie verder onder de foto: de boel verkennen

Volledig scherm Fietsers op het pontje van Maasbommel-Oijen. Foto: THOMAS SEGERS / Van Assendelft © Van Assendelft / THOMAS SEGERS

Gelukkig is er op zondag wat meer reuring op de dijken en in de horeca en blijken er toch fietsers en voetgangers op de hoogte te zijn van de Pontjesdagen, zoals José de Vries en haar partner Janeck Jansen. ,,Wij wonen sinds twee maanden in Appeltern en willen op deze manier de boel verkennen. Het idee is om eerst naar Megen te varen en van daaruit naar Demen, waar we koffie gaan drinken. Daarna naar Ravenstein en via Batenburg terug naar huis. Dan hebben we in ieder geval enkele pontjes gehad’.

Quote Nee, we hebben geen vaste route uitgestip­peld. We zien we hoe we thuis komen Dick en Ineke Voskamp

Macharenaar Martijn Damme (25) staat uit te rusten, hij heeft zojuist vijftig kilometer achter de rug op zijn racefiets. ,,Ik was sowieso van plan te gaan racen, mijn moeder maakte me attent op de Pontjesdagen. Ik heb eerst een stuk aan de Brabantse kant gefietst, daarna via Rossum en Heerewaarden naar Maasbommel, zo meteen het laatste stukje naar Macharen.”

Dick en Ineke Voskamp uit Oss gaan in tegenovergestelde richting. ,,Nee, we hebben geen vaste route uitgestippeld. We willen in Maasbommel even kijken bij een nieuwbouwproject van familie en daarna koersen we in de richting van Heerewaarden en dan zien we wel hoe we thuis komen.”

Volledig scherm Sportieve fietsers verlaten het pontje tussen Maasbommel en Oijen om hun rit te vervolgen. © Thomas Segers/Van Assendelft

Terwijl de Voskampjes van de pont afrijden, komt Bart Ankersmit aan boord. Hij is vanmorgen vertrokken vanuit Vleuten om bij zijn schoonmoeder op bezoek te gaan. Straks kan hij met zijn vrouw het hele eind terug rijden. ,,Ik heb pas straks gehoord over die Pontjesdagen, maar ik vind het een sympathiek idee. Fijn dat ze nog altijd varen, ze zijn eigenlijk onmisbaar in zo’n waterrijk gebied.”

Temperatuur

Terugkerend onderwerp van gesprek tijdens deze Pontjesdagen is het weer. Zowel Luuk Verhoeven, uitbater van Restaurant De Poort Van Megen, als Jurgen Verhoeven ( ‘Geen familie’) van ’t Vunderke in Macharen, geven aan dat de frisse temperaturen een belangrijke factor zijn. ,,Bij mooi weer, dus 20 graden plus, komen er meer mensen in het buitengebied en profiteert de gehele horeca daarvan. Nu is het niet drukker dan tijdens een gewone zondag. Wellicht is het goed om het evenement te verplaatsen naar een latere datum of op de pontjes iets extra’s bieden zoals livemuziek op het water.”