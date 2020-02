Poolse brandstichter stak bestelbus in Oss aan met molotovcocktail

Aan het Raadhuishof ging maandagochtend even voor 08.00 uur een bestelbus in vlammen op. De politie pakte in de omgeving een 26-jarige verdachte op. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De verdachte is te voet overgebracht naar het nabijgelegen politiebureau.



De man had zelf op sociale media een filmpje van de brandstichting geplaatst. Daarnaast kwam zijn vermoedelijke betrokkenheid naar voren uit verklaringen van getuigen. De politie meldt na een kort onderzoek dat hij de bus aanstak met een molotovcocktail, die hij in de bus had gegooid. De politie vond hem daarna op de grond in een gebouw.