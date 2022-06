Portefeuilles bekend: dit gaan de vier wethouders in Bernheze doen

Uitgezworven Kitty hunkerde naar Barcelona, maar is nu een gelukkige vrouw in Frankrijk: ‘Dit huis is een gelukstref­fer’

MACHAREN/MONTAIGU DE QUERCY - Ze verhuisde binnen Nederland ‘tig’ keer, kwam in een Macharens ‘Bossche School’-huis terecht maar is nu in zuidwestelijk Frankrijk ‘une femme heureuse’ (gelukkige vrouw). Kitty Jansen: een niet te stoppen spraakwaterval.

25 mei