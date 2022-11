Prins John zwaait de scepter in het Marense Kleidonk

John is opgegroeid in Maren-Kessel en woont met zijn vriendin Monique Bouwens in Nuland. De prins is manager operations bij Volker Wessels. In zijn vrije tijd gaat hij graag met vrienden een biertje drinken. Een echt gezelschapsmens die op bijna ieder feestje aanwezig is of het zelf heeft georganiseerd. Hij is mede-organisator ook van Mennus Festival, voorzitter van de activiteitencommissie van sportvereniging MKB en is bestuurslid van de carnavalsvereniging.