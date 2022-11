Prins Stephan zwaait de scepter in het Lithse Veldhazenrijk

LITH - Stephan de Man (31) ofwel Prins Stephan zwaait komend carnavalsseizoen de scepter in het Veldhazenrijk in Lith. Hij wordt bijgestaan door adjudant Maarten van Amstel (31).

Stephan de Man is opgegroeid in Lith en woon samen met zijn vriendin Chantal en dochter Puck in de Band te Lith. De prins is lasser bij De Veer metaalbewerking in Oss. ,,Ik ben daar sinds mijn 15e werkzaam en ik heb inmiddels de mooie kans gekregen het bedrijf over te nemen.” In zijn vrije tijd gaat hij graag met vrienden een biertje drinken en voetbalt De Man in het het eerste van NLC’03. Ook houdt hij van een rondje hardlopen, mountainbiken of wielrennen in de zomer.

Adjudant Maarten woont samen met zijn vriendin Maaike in het Moleneind in Lith. Maarten is projectleider technische dienst bij de Provincie Noord-Brabant in Den Bosch. In zijn vrije tijd gaat hij graag sporten bij Fit in Lith, wandelen met de hond Mila en drinkt hij ook graag een biertje met vrienden.

Maarten en Stephan kennen elkaar al van kleins af aan en zijn samen opgegroeid met carnaval in Lith. ,,We hebben vele jaren samen carnavalswagens gebouwd met onze carnavalsgroep CV ’T Gô Net. Daarnaast doen we samen regelmatig mee met obstacle runs. Op feestjes blijven wij vaak als laatste plakken en gaan we nooit naar huis zonder nog één laatste biertje te pakken. Daarom is ons motto dit jaar: ‘Met van Amstel en de Man, pakken we er nog eentje dan!’.”

Samen met de raad van 11, de dansmariekes en Jeugdprins Sil en Jeugd Adjudant Hidde willen ze er een mooi carnavalsjaar van maken.

