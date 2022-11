Prinses Tina d'n Urste heerst over Keiendonk

Tina van Eldijk woont haar hele leven al in Megen en is daar geen onbekende. Na vier jaar als page snakte ze naar meer en wilde graag prinses worden. Dat is iets waar ze erg trots op is. In het dagelijks leven is ze werkzaam bij Zorg- en Herstelhotel Udensduyn.

Milou Rietveld – Muskens is net als Tina haar hele leven woonachtig in Megen. In 2019 is ze lid geworden van het bestuur van de Keiendonkers waar ze sinds dit jaar de nieuwe secretaris is. En nu mag ze samen met haar vriendin heersen over Keiendonk. In het dagelijks leven is ze werkzaam als wijkverpleegkundige bij Interzorg.