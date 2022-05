Pronkzitting in mei is in Schaijk net zo leuk als in de winter

SCHAIJK - Als het volgende week carnaval is in Schaijk, dan zijn logischerwijs dit weekeinde de pronkzittingen. Wat in het vat zit verzuurt niet, bleek andermaal. Moesland in mei is ook mooi.

Januari, de maand waarin onder reguliere omstandigheden pronkzittingen worden gehouden ligt ver achter ons, maar in Schaijk was vrijdagavond bij de première van de Moeslandse pronkzitting niet te merken dat het carnavalsseizoen al lang passé is. In een prachtige grote tent speelde de Hofkapel als vanouds het dak eraf, de tonpraters en sketches waren stuk voor stuk van goed niveau en de dansgroepen brachten hun, -veelal uptempo - dansen met veel enthousiasme.

Volledig scherm The Skittles van dansschool Rowie in opblaastenue. © Bert van der Linden

The Skitties van dansschool Rowie stalen de show door er, in enorme, kleurrijke opblaaspoppen, een muzikale happening van te maken. Zelfs invalpresentator Joost Geurts van Kessel was uitstekend op dreef op deze mooie lenteavond. Wat grotendeels ontbrak waren de bekende sneren naar buurdorp Zeeland en meer nog Reek.

Gemeente Moeshorst

Alleen Bennie de Snelste, ambtenaar in de nieuwe gemeente ‘Moeshorst’ waagde zich aan de herindeling. Hij schamperde over de 12 miljoen die het nieuwe gemeentehuis zou moeten kosten. ,,Daarvoor hadden ze heel Odiliapeel kunnen onteigenen.” En de evaluatie die na 2 jaar in Schaijk plaats gaat vinden vergeleek hij met het Aldi-principe waar na 5 jaar bekeken wordt of Aldi mag blijven. ,,Nou heb ik het toch nog over Reek gehad,” verzuchtte hij.

Volledig scherm Koen Verhaaren bracht onder meer een ode aan Rien van Mun die vorig jaar overleed. © Bert van der Linden

Eerbetoon aan Rien van Mun

Tijd voor reflectie was er ook. De bijkans beroemde inwoner Rien van Mun, die ruim een jaar geleden overleed en blind door het leven ging, werd door tonprater Koen Verhaaren gememoreerd vanwege zijn inzet bij tourwielerclub Ons verzet. Verhaaren reed met de tandem van Rien van Mun het podium op als eerbetoon. Verder kreeg hij de lachers op zijn hand door te melden dat mannen tijdens de lockdown het zwaarder hadden dan vrouwen. Die konden gewoon alles nog: koken, wassen en strijken terwijl de cafés gesloten waren!

Tontje den Duivemelker bleek met zijn lekker aangedikte moppen over een ruime fantasie te beschikken, maar werd daarin overtroffen door de Simpele Kiepeboer. Die gaf met boerenverstand een humoristisch lesje economie via de flap-over: Alleen via domme mensen met veel geld kun je winst maken was zijn conclusie.

Volledig scherm Unne simpele kiepeboer gaf een lesje economie. © Bert van der Linden

Twee acts stonden als sketch te boek. Prins Twan had Maarten en Jan uitgenodigd om het weer te analyseren Woordspeling werd tot kunst verheven. Vriendengroep Harm, Tom, Stijn, Paul, Mike en Corné tenslotte had een prachtige act waarin het onderscheid tussen groente en fruit gedefinieerd moest worden. De oplossing bleek simpel; uit groente kun je drinken. En dus werd de hele zaal getrakteerd op een paprika waar het publiek gewillig een hap uit nam, drank in goot en eruit dronk.

Volledig scherm De hele zaal kreeg een paprika om uit te drinken. © Bert van der Linden