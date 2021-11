PvdA Oss wil dat gemeente ‘essentiële Maasveren’ redt

Dagbeste­ding bij de ‘zorgimke­rij’ in het buitenge­bied van Geffen: ‘Cliënten zorgen voor een mooie kruisbe­stui­ving’

GEFFEN - Ecopoll in Geffen is de enige zogeheten zorgimkerij in Zuid-Nederland: een zorginstelling in een Bijenteeltmuseum. Steeds meer mensen met een bepaalde problematiek komen er voor dagbesteding.

26 oktober