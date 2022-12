Raad Oss houdt beloning afvalscheiders in stand en kiest voor algemene verhoging tarief

Oss heeft goed voorgevoel, maar weet pas over twee weken of uitbrei­ding kermis door kan gaan

OSS - Oss heeft na ‘een rondje door de buurt’ goede hoop dat de uitbreiding van de kermis door kan gaan. Duidelijkheid volgt pas over twee weken, wanneer het gesprek met omwonenden achter de rug is. De politiek had graag meer toezeggingen gehad.

